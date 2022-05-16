شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء: صلاة خسوف القمر "سُنة مؤكدة" تُصلَّى ركعتين جماعة أو فرادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضحت دار الإفتاء المصرية صفة صلاة الخسوف، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلة: صلاة خسوف القمر "سُنة مؤكدة"، تُصلَّى ركعتين جماعة أو فرادى.

وطبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس التابع للمعهد القومى للبحوث الفلكية، تشهد الكرة الأرضية خسوفاً كلياً للقمر غدا الاثنين، ويبدأ الخسوف أولاً بخسوف شبه ظلى (تصعب ملاحظته إلا فى ظروف جوية ممتازة) ويكون عند الساعة الثالثة و32 دقيقة فجراً بتوقيت القاهرة.

ويبدأ الخسوف الجزئى عند الساعة الرابعة و27 دقيقة فجراً بتوقيت القاهرة غدا الإثنين وعند الساعة الخامسة و29 دقيقة صباحاً بتوقيت القاهرة يبدأ الخسوف الكلي.

وعند الساعة السادسة و11 دقيقة صباحاً بتوقيت القاهرة تكون ذروة الخسوف الكلي، حيث يغطى ظل الأرض حوالى 141,4 ٪ تقريباً من سطح القمر وعند هذه اللحظة يتم بدر شهر شوال لعام 1443هـ.

وعند الساعة السادسة و53 دقيقة صباحاً بتوقيت القاهرة ينتهى الخسوف الكلى ويتحول إلى خسوف جزئي.

وينتهى الخسوف الجزئى عند الساعة السابعة و55 دقيقة صباحاً بتوقيت القاهرة، ويعقبه نهاية الخسوف الشبه ظلى عند الساعة الثامنة و50 دقيقة بتوقيت القاهرة.