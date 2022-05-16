الشهر العقاري: مكتب توثيق الصفوة يعد الخامس من نوعه على مستوى الجمهورية

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور جمال ياقوت رئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري، إن وزارة العدل افتتحت اليوم الأحد، مكتب توثيق نادى الصفوة بالعاشر من رمضان التابع لمكتب الشهر العقارى والتوثيق بالزقازيق فى الشرقية، وذلك بهدف التيسير على المواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال.

وأوضح رئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري، أن مكتب توثيق نادى الصفوة يعد الخامس من نوعه من مقرات V.I.B بعد افتتاح مكاتب سيتى ستار بالقاهرة وسوديك ومول العرب بالجيزة ومجمع تيفولى بالإسكندرية.

وأضاف جمال ياقوت فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن هذا المكاتب تعمل بنظام الحجز المسبق عن طريق بوابة مصر الرقمية.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات المستشار عمر مروان وزير العدل بالتوسع فى إنشاء المقرات والتوسع الأفقى لتقديم الخدمات للمواطنين فى المنازل، وكذا التوسع فى تقديم خدمات التوثيق المميزة استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وهى تقديم الخدمة للمواطن بطريقة حضارية.

وتم الافتتاح بحضور كل من الدكتور أشرف حجازى مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون صندوق ابنية المحاكم والشهر العقارى، وأحمد زيدان أمين مكتب الزقازيق.