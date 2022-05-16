مطار القاهرة ينقل اليوم أكثر من 51 ألف راكب على متن 403 رحلات جوية

القاهرة - سامية سيد - ينقل مطار القاهرة اليوم الأحد أكثر من 51 ألف راكب على متن 403 رحلات سفر ووصول على مدار 24 ساعة.

وحسب مصادر مطلعة بمطار القاهرة، لـ"الخليج 365"، فستغادر مطار القاهرة اليوم الأحد 197 رحلة إلى وجهات دولية وداخلية عديدة، تنقل على متنها حوالى 26820 راكبا، إلى مدن (نيويورك ولندن وباريس وروما وميلانو وبرشلونة وميونخ وبرلين وفرانكفورت وبودابست وفيينا وبروكسل وكوبنهاجن وأمستردام وجنيف ومدريد وبوخارست ودبى وأبوظبى والشارقة ورأس الخيمة وجدة والرياض والدمام وعدن وبنغازى وعمان ومسقط والخرطوم وبيروت والبحرين والكويت المدينة وبغداد وأديس أبابا وكانو وأثينا ولاجوس وأبوجا ونيروبى وعنتيبى).

فى حين يصل مطار القاهرة 24270 راكبا قادمين على متن 206 رحلات جوية من عدة وجهات دولية وداخلية مختلفة، منها (ميلانو وبروكسل ولندن وبرشلونة ومدريد وأمستردام وكوبنهاجن وبرشلونة وباريس وجنيف وإسطنبول وفيينا وأثينا وروما وميونخ وبرلين وبيرجامو ودبى وأبوظبى والشارقة وجدة والمدينة وبنغازى ومسقط وعمان والخرطوم وعدن ودمشق والرياض والدمام وتبوك).

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولى جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا، ومتحوره الجديد أوميكرون وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعى، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبى من قبل فرق الحجر الصحى بمطار القاهرة.