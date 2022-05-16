شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي الجمهورية ينعى الكاتب الصحفي صلاح منتصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- الكاتب الصحفي الكبير صلاح منتصر الذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز 87 عامًا.

وقال المفتي في بيان له: إن الصحافة المصرية فقدت كاتبًا كبيرًا كان له الكثير من الآراء السديدة والتوجيهات والنصائح المخلصة التي كان يسطرها من خلال عموده اليومي الشهير "مجرد رأي" الذي كان يكتبه على مدار سنوات في جريدة الأهرام.

وتوجه المفتي بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد داعيًا الله أن يتغمده في الصالحين وينزله منازل الأبرار.