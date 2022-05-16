الخليج 365: الرئيس السيسى يوجه بتأسيس الشركات عن طريق الإخطار رقميا

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القاهرة - سامية سيد - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: مصر الرقمية فى الجمهورية الجديدة.. الرئيس السيسى يوجه بتأسيس الشركات عن طريق الإخطار رقميا.. الرئيس يوجه بإقامة المناطق التكنولوجية الاستثمارية الحرة.. رفع مشاركة القطاع الخاص بنسبة 65 % خلال الثلاث سنوات المقبلة.. قانون جديد لاستثناء المشروعات الصناعية من الإعفاءات الضريبية



اقرأ أيضا.. اقرأ أيضا.. مصر الرقمية فى الجمهورية الجديدة.. الرئيس السيسى يوجه بتأسيس الشركات عن طريق الإخطار رقميا.. الرئيس يوجه بإقامة المناطق التكنولوجية الاستثمارية الحرة.. وتسهيل اشتراطات إقامة شركات الفرد الواحد والتوسع فى الإعفاءات الضريبية للشركات الناشئة.. والتوسع فى منحة «مبادرة مصر الرقمية » والبدء الفورى فى مبادرة «أشبال مصر»

تنفيذا لتكليف الرئيس السيسى بإعلان خطة الحكومة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية.. مدبولى فى مؤتمر صحفى عالمى: موقفنا قوى بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادى





الأزمة الروسية - الأوكرانية متوقع أن تطول أكثر من ذلك والعالم يمر بأسوأ أزمة منذ عشرينيات القرن الماضى والخسائر 12 تريليون دولار.. متوسط التضخم وصل إلى 9% على مستوى العالم.. ووضعنا 130 مليار جنيه لمواجهة تأثير الأزمة على الأسعار

رفع مشاركة القطاع الخاص بنسبة 65 % خلال الثلاث سنوات المقبلة.. قانون جديد لاستثناء المشروعات الصناعية من الإعفاءات الضريبية.. المشروعات القومية مستمرة ووفرت 5 ملايين فرصة عمل.. وطرح 10 شركات قطاع أعمال فى البورصة قريبا





نستهدف النزول بالدين العام من 86 % إلى 75 % على مدار 4 سنوات.. مصر حققت خلال العام الماضى أعلى معدل صادرات فى تاريخها وزيادة غير مسبوقة فى إيرادات قناة السويس.. إصدار 51 ألف رخصة تشغيل صناعى.. وفرت 2.5 مليون فرصة عمل فى 4 سنوات.. إنتاج 10 ملايين طن قمح هذا العام.. واحتياطى السلع الاستراتيجية يكفى 4 أشهر والزيت حتى 6 أشهر

رفع مشاركة القطاع الخاص بنسبة 65 % خلال الثلاث سنوات المقبلة





1.45 مليار دولار صادرات الصناعات الغذائية فى الربع الأول من عام 2022.. الدول العربية تحتل صدارة قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية بقيمة 588 مليون دولار



