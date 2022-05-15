شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين": مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والزيت يصل لـ6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية فى توفير السلع الأساسية وتأمين مخزون استراتيجى يكفى احتياجات البلاد لفترات طويلة، حيث تعاقد الوزارة على شراء أكثر من 56 ألف طن زيت خام إنتاج محلى لتعزيز المخزون ليصل إلى 6 أشهر، كذلك توفير كافة السلع الأساسية وطرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية أول بأول.

وعقدت الحكومة، اليوم الأحد، مؤتمرا عالميا للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وكذا خطط وجهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ويشارك فى المؤتمر كلا من وزراء الزراعة والتموين والتخطيط والصناعة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن مؤتمر اليوم لإعلان خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، بناء على تكليف من رئيس الجمهورية، خاصة وأن الأزمة من المتوقع أن تطول أكثر من المتوقع لها وإنه من المتوقع أن يتم إنتاج 10 ملايين طن قمح هذا العام، مشيرا إلى أن احتياطى السلع الاستراتيجية يكفى 4 أشهر والزيت يكفى حتى 6 أشهر.