شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة عن خطة التعامل مع الأزمة الاقتصادية: 71مليون مستفيد من دعم الخبز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365”، خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث عقدت الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، اليوم الأحد، مؤتمر صحفي عالمي، لعرض رؤيتها للتعامل حول الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأشارت الحكومة، في إجراءات التعامل مع الأزمة الاقتصادية، حول دعم منظومة رغيف الخبز، حيث حافظت الحكومة على سعر الخبز المدعم، على الرغم من الارتفاع فى سعر القمح العالمى بنسبة 128%، وتدخلت الحكومة لتحديد سعر الخبز الحر الذى يستفيد منه شريحة كبيرة من المواطنين.

وكشف تقريرخطة الحكومة، أن نسبة المستفيدين من دعم الخبر، بلغت 71 مليون مستفيد من الدعم، حيث جاء أكثر من ضعف عدد الفقراء الذي يستفيد من الخبز المدعم.

ويأتي ذلك مع الوتيرة المتسارعة للزيادة السكانية تزداد الضغوط على برنامج دعم الخبز في مصر.

جدير بالذكر أن تكليف الحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي، لإعلان خطة التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية 26 إبريل 2022.

وتضمنت محاور العرض، مواجهة الاقتصاد العالمي لأزمات حادة متداخلة، وتأثيرات الأزمة علي الاقتصاد المصري، وإجراءات التعامل مع الأزمة.