شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الحكومة: نعرض التجربة المصرية على أي دولة تريد إجراء إصلاح اقتصادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مؤتمر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة بشأن رؤية الدولة في التعامل مع الأزمة الاقتصادية، كان لمخاطبة الداخل والخارج، مضيفا أن أي دولة تريد إجراء إصلاح اقتصادي تعرض عليها التجربة المصرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، عبر قناة "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن رئيس الوزراء قدم عرضًا تشريحيًّا بشأن الوضع الاقتصادي في مصر، لافتا إلى أن المواطن تحمل تبعات وآثار برنامج الإصلاح، وأن الحكومة حاولت الحد منها عبر برنامج الحماية، متابعًا: «تجاوزنا برنامج الإصلاح الاقتصادي بنجاح، والبرنامج أصبح مرجعية لدى صندوق النقد الدولي".

وتابع أن الحكومة تشرح للمواطنين بشكل مفصل أوضاع الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن رئيس الوزراء قدم شرحا مفصلًا عن الوضع المصري على مدار الـ8 سنوات الماضية ليبين كيف كان الوضع صعبًا قبل برنامج الإصلاح الاقتصادي، موضحا أن الحكومة حاولت تقليل أثار هذا البرنامج على المواطن المصري من خلال برامج حماية اجتماعية منوعة، لافتا إلى أن هذا البرنامج أصبح مرجعيًا لصندوق النقد الدولي بعد تجاوز مصر عقباته.

وأكد أن الوضع سيكون صعبا لو لم تأخذ الحكومة هذا البرنامج الإصلاحي بسبب تعاقب الأزمات من أزمة كورونا وما بعدها الحرب الروسية الأوكرانية، لما لهما من تأثير سيئ على كل اقتصاديات العالم، لافتا إلى أن الحكومة اتخذت لهجة تفسيرية من خلال خطوات من شأنها تشجيع القطاع الخاص.