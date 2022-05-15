شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية: تضافر الجهود لمحاصرة الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، فريق أول شرطة عنان حامد محمد وزير الداخلية بجمهورية السودان، والوفد المرافق له خلال زيارته لجمهورية مصر العربية.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين وزارتى الداخلية فى البلدين وأساليب تعزيزها بالإضافة لآخر المستجدات فى القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشتركن حيث أعرب الوزير الضيف عن تقديره لجهود أجهزة وزارة الداخلية المصرية فى المرحلة الراهنة كما صرح بأن زيارته تأتى فى إطار العلاقات الوثيقة والتشاور المستمر بين مسئولى البلدين الشقيقين، مؤكداً إهتمام بلاده بتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية المشهود لها بالكفاءة فى شتى مجالات العمل الأمنى ، فضلاً عن تطلعه إلى تعزيز قنوات الإتصال وآليات تبادل المعلومات بين الجانبين فى ضوء التحديات الأمنية التى تفرضها الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة بعدد من دول المنطقة.

ومن جانبه أعرب اللواء محمود توفيق – وزير الداخلية – عن ترحيبه بزيارة الوزير السودانى للقاهرة، مؤكداً حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن السودانية فى ضوء العلاقات التاريخية الوثيقة التى تربط بين البلدين الشقيقين، وترحيبه بتعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات مع الجانب السودانى إنطلاقاً من الإيمان الكامل بأهمية دعم رسالة الأمن والإستقرار فى المنطقة ، مشدداً على حتمية تضافر الجهود لمحاصرة وتقويض كافة الظواهر السلبية الناجمة عن انتشار الإرهاب والجرائم المنظمة بشتى أشكالها فى ظل المعطيات والتطورات التى استجدت على الساحة الإقليمية خلال الفترة الماضية.