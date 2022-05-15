شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تتيح مراجعات لطلاب الشهادة الإعدادية والأول الثانوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم، أنه يمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي والصف الأول الثانوي، متابعة البث المباشر للمراجعات من حصص مصر، من يوم الإثنين 16 مايو حتى الخميس 19 مايو.

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وأعلن أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة أن إجمالي الطلاب على مستوى المحافظة بلغ (186791) طالبا وطالبة، مقسم على(689) لجنة وعدد (6) حالات خاصة وتشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وغرف فرعية بالإدارات التعليمية لتلقي أى شكاوى والعمل على حلها فوراً.

لمتابعة المراجعات اضغط هنا http://www.hesas.eg/

وبحسب جدول الامتحان، أدى الطلاب السبت 14 مايو امتحان مادة اللغة العربية والخط، و الأحد 15 مايو امتحان مادتي اللغة الأجنبية والتربية الدينية، و الإثنين 16 مايو امتحان مادتى العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، و الثلاثاء17 مايو امتحان مادتي الجبر والإحصاء والتربية الفنية، و الاربعاء 18 مايو الهندسة وينتهى ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية، والخميس الموافق 19 مايو بامتحان مادة الدراسات الإجتماعية و(التربية الرياضية لطلاب مدرسة السعيديِة الرياضية) .

كما أكد وكيل الوزارة على مديري عموم الإدارات التعليمية بالتواجد ميدانياً باللجان يومياً لمتابعة كافة أعمال الإمتحانات وتذليل كافة المعوقات والصعوبات، كما وجه على تقليل الطلاب باللجان الفرعية والحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداءِ الامتحان، مع اتخاذِ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في لجان الإمتحانات، من التطهير الدوري وتحقيقِ التباعد بين الطلاب وارتداء الكمامات، مع ضرورة التواجد المستمِر للطبيب أو الزائرة الصحية بكل لجنة للتدخل الفوري في حالة الطوارئ، بالإضافة إلى توفير الكمامات وأدوات التعقيم والمطهرات.