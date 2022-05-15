شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء روسيا الأسبق: بوتين بدأ يدرك أنه يخسر الحرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس وزراء روسيا الأسبق ميخائيل كاسيانوف، إن فلاديمير بوتين بدأ بالفعل يدرك أنه يخسر الحرب التي شنها على أوكرانيا ولا تبدو نهايتها قريبة.

وجاءت تعليقات كاسيانوف، الذي عمل رئيسا لوزراء روسيا تحت حكم بوتين بين عامي 2000 و2004، بعد أن ألقى الرئيس كلمة خلال يوم النصر الروسي في 9 مايو، وهو الاحتفال السنوي بهزيمة ألمانيا النازية.

وفي مقابلة مع محطة "دويتش فيله" الألمانية، قال كاسيانوف، الذي اتجه إلى المعارضة، إن بوتين بدا "متوترا بعض الشيء" خلال تصريحاته، مضيفا: "كان رد فعله وخطابه ضعيفين للغاية.. أعتقد أنه بدأ بالفعل يدرك أنه يخسر هذه الحرب".