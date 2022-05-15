شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث العسكري لإكسترا نيوز: الجيش يعمل بخطة متكاملة للقضاء على الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، أن القوات المسلحة ألحقت ضربات متتالية ومتلاحقة لتدمير البنية التحتية للإرهاب وقطع خطوط الإمداد وهو ما يؤدي من وقت لآخر لمحاولة هذه العناصر إثبات وجودها على الأرض وأيضا محاولة من وقت لآخر التغطية على جهود الدولة.



وقال المتحدث العسكري - في تصريحات خاصة لقناة "إكسترا نيوز" مساء اليوم الأحد: إن القوات المسلحة تعمل بخطة متكاملة للقضاء على جذور الإرهاب وتطهير المناطق الحدودية المنعزلة من بقايا هذه العناصر.



وأوضح أن القوات المسلحة مستمرة في جهودها في مكافحة الإرهاب وما بذل من تضحيات من أبطالها خلال السنوات الماضية لم يكن ممكنا له النجاح دون استراتيجية متكاملة .



وأضاف أن تلك الاستراتيجية ترتكز على 3 محاور رئيسية تتمثل في المحور الأمني والتنموي فضلا عن المحور الاجتماعي وذلك بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة لتوفير حياة كريمة وضامن حقيقي للقضاء على مسببات الإرهاب دون إخفاء البعد الإنساني والاجتماعي كعقيدة راسخة لدى أفراد القوات المسلحة، مبينا أن الدولة تحارب الإرهاب وأيضا الفكر المتطرف بفكر معتدل وتنمية وحياة كريمة.



وشدد المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة على أن استراتيجية الدولة لمكافحة الإرهاب لم تكن عملا أمنيا فقط، لافتا إلى أن الدروس المستفادة من الحرب على الإرهاب في عام 2011 هو أن القضاء على الإرهاب لابد أن يشمل القضاء على مسببات الإرهاب.



وأضاف أن الدولة عملت على تغيير الحياة المعيشية للمواطن وإلى التنمية بالتوازي مع العمليات النوعية ضد العناصر الإرهابية والتي تعلنها القوات المسلحة من وقت لآخر.



وأشار إلى أن جهود القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب أدت إلى انحصار العناصر الإرهابية في المناطق المنعزلة وغير المأهولة بالسكان.



وأوضح أن القوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب تعمل من خلال خطة مرنة برسم أهداف حالية وأهداف مستقبلية طبقا للمتغيرات والمستجدات على الأرض.



وقال المتحدث العسكري إنه استكمالا لجهود القوات المسلحة في القضاء على الإرهاب، تم توجيه ضربات متلاحقة للقضاء على العناصر الإرهابية، مضيفا أن القوات الجوية نفذت اعتبارا من يوم السابع من مايو حتى اليوم، عددا من الضربات الجوية المركزة أسفرت عن تدمير عدد من البؤر الإرهابية تستخدمها العناصر الإرهابية كقاعدة انطلاق ليها لتنفيذ مخططاتها، إضافة إلى تدمير 6 عربات دفع رباعي، وأيضا مقتل 16 من العناصر التكفيرية.



وأكد المتحدث العسكري أن قوات إنفاذ القانون تمكنت من تدمير البؤر الإرهابية وتدمير عربات دفع رباعي، وأيضا القضاء على 11 عنصرا تكفيريا، مبينا أن كل هذه العناصر يتم التحفظ على جثثهم لحين تسليمهم لذويهم حال التعرف عليهم.



وأشار إلى أنه تم ضبط عدد كبير من الأسلحة مختلفة الأنواع وكميات من الذخائر مختلفة الأعيرة، إضافة إلى هواتف محمولة.



وشدد المتحدث العسكري على أنه طالما القضية تتعلق بالأمن القومي المصري فما يقدم من تضحيات وجهود لن يزيد أفراد القوات المسلحة إلا إصرار على القضاء على الإرهاب من مبدأ المسؤولية الوطنية، مؤكدا على أن القوات المسلحة عازمة على اقتلاع جذور الإرهاب.