شكرا لقرائتكم خبر عن المسار الدستورى الليبى تباشر اجتماعاتها بالقاهرة بحضور وفدى "النواب والأعلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت قناة إكسترا نيوز تقريرا حول مباشرة لجنة المسار الدستوري الليبي اجتماعاتها في القاهرة بحضور وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيي.

ووجهت ستيفانى وليامز مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، الشكر للحاضرين لهذا الاجتماع قائلة: نشكركم لحضوركم اليوم الاجتماعات، ولقد تحدثت مع قيادة المجلسين الليبيين، وأقدر دعم مجلس النواب ومجلس الأعلى للدولة لهذه المبادرة التي تتبناها الأمم المتحدة .

وأضافت ستيفانى وليامز مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا،: كما أثنى على مشاركتكم والتزامكم بالعودة على طاولة المفاوضات لمعالجة هذه المسألة حول تحديد الإطار الدستورى اللازم للانتخابات الوطنية.