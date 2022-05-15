أخبار مصر.. الرئيس السيسي يوجه بالتوسع فى الإعفاءات الضريبية للشركات الناشئة

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتأسيس الشركات عن طريق الإخطار رقمياً من خلال منصة تقام لهذا الغرض، وذلك في إطار إزالة جميع المعوقات أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتأسيس الشركات عن طريق الإخطار رقمياً من خلال منصة تقام لهذا الغرض، وذلك في إطار إزالة جميع المعوقات أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال؛ والسماح بفتح الشركات الافتراضية دون التقيد بضرورة وجود مقر فعلي لها، وذلك بهدف توفير النفقات والتسهيل على تلك الشركات. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتأسيس الشركات عن طريق الإخطار رقمياً من خلال منصة تقام لهذا الغرض، وذلك في إطار إزالة جميع المعوقات أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال؛ والسماح بفتح الشركات الافتراضية دون التقيد بضرورة وجود مقر فعلي لها، وذلك بهدف توفير النفقات والتسهيل على تلك الشركات. الرئيس السيسي يوجه بتأسيس الشركات عن طريق الإخطار رقميا من خلال منصة الرئيس السيسي يوجه بالتوسع فى الإعفاءات الضريبية للشركات الناشئة

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، المشاريع التى توقفت أو تباطأت، لم تتوقف، مضيفا: "غصب عننا بعض المشروعات توقفت لفترة أو تباطأت، نتيجة لأننا نستورد بعض المواد الخام أو بعض التوريدات الخاصة بها، ونتيجة إلى اضطراب أسواق التوريد خارجيا أصبح لدينا هامش تأخير". رئيس الوزراء ردا على سؤال"الخليج 365": المشروعات الجارى تنفيذها لم تتوقف

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه سيتم طرح أول الصكوك السيادية خلال الشهور القليلة القادمة، موضحا أن الدولة تؤمن دخول وخروج النقد الأجنبي.

استكمالاً للجهود المكثفة التى تبذلها القوات المسلحة فى توجيه ضرباتها المتلاحقة للقضاء على الإرهاب بشمال سيناء، تم محاصرة وتدمير عددا من البؤر الإرهاربية التى تتخذها العناصر الإرهابية مركزاً لتنفيذ عملياتها الإرهابية، وذلك خلال الثلاثه أيام الماضية. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. قال الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء، حول رفع سعر الفائدة، إنه من المتوقع أن يحدث زيادات فى أسعار الفائدة، موضحا أن الحكومة استعرضت رؤية إنجازات الصناعة المصرية، وسيتم المتابعة كل 3 أشهر بالإنجازات التى تمت. فقدت الصحافة العربية قامة من قامتها، بوفاة الكاتب الصحفي الكبير صلاح منتصر، عن عمر يناهز 87 عامًا، بعد صراع مع المرض. وفاة الكاتب الصحفى الكبير صلاح منتصر رئيس الوزراء: من المتوقع حدوث زيادة فى أسعار الفائدة توجيهات رئاسية بشأن أوائل خريجي الجامعات المتخصصة.. اعرف التفاصيل قال الدكتور على مصيلحي وزير التموين، تعليقا على منع مصر دخول مركب قمح روسي، إن مصر رفضت دخول شحنة قمح لا تحمل أي مستندات أو أوراق حكومية من جانب الحكومة الروسية". وزير التموين عن رفض دخول مركب قمح روسى: لا تملك مستندات أو أوراقا حكومية قال الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء، إن المياه هى المحدد الأساسي لزيادة الرقعة الزراعية، مضيفا حول ملف سد النهضة، أن مصر لديها حقوق تاريخية واضحة فى مياه النيل، وتساعد فى مشروعات تنموية ضخمة لدول حوض النيل، ولكن لن نقيل أي تعدى على حقوقنا فى مياه نهر النيل". مدبولى عن سد النهضة:لا نقف ضد تنمية دول حوض النيل ولكن نحافظ على حقوقنا قال الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء، إنه من المتوقع أن يتم إنتاج 10 ملايين طن قمح هذا العام، مشيرا إلي إنه سيتم دمج أكبر 7 موانئ تحت مظلة شركة واحدة ودمج 7 فنادق تحت مظلة شركة واحدة ليتم طرحها فى الأسواق المالية، موضحا إنه سيتم طرح عدد من الشركات التابعة للقطاع العام فى البورصة منهم 10 شركات قطاع عام وشركتين للقوات المسلحة، موضحا أن الدولة تستهدف خفض عجز الموازنة الدين الخارجي لمصر 91% منه ديون متوسطة وطويلة الأجل ولا تمثل ضغوطا على الدولة، موضحا أن الدولة تستهدف النزول بالدين العام من 86% إلي 75% على مدار 4 سنوات حتي 2026. رئيس الوزراء: إنتاج 10 ملايين طن قمح هذا العام قال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، إن هناك أسواق ستستورد منها مصر القمح ومنها أستراليا وفرنسا وكازاخستان، قائلا،" مصر مش هتستورد قمح دلوقتي علشان الخير موجود". قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن هناك ما يقرب من 20 مليار دولار خرجت من مصر منذ بداية العام وما قبل الأزمة الاقتصادية، موضحا أن التفاوض مع صندوق النقد الدولى يتم التحرك فيه بخطوات جيدة وخلال بضعة أشهر سيكون البرنامج قيد التنفيذ، موضحا إنه متوقع بدء الزيارات الرسمية لوفد الصندوق، موضحا حول رفع سعر الفائدة ، إنه من المتوقع أن يحدث زيادات فى أسعار الفائدة، موضحا أن الحكومة استعرضت رؤية انجازات الصناعة المصرية وسيتم المتابعة كل 3 أشهر بالإنجازات التى تمت. رئيس الوزراء: 20 مليار دولار استثمار أجنبي خرجت من مصر منذ بداية العام وزير التموين بمؤتمر الحكومة العالمى: "مصر لن تستورد قمحا.. الخير موجود" قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مصر لديها علاقات وطيدة بمؤسسات التمويل الدولية، وتمكنت مصر العام الماضى من إتاحة 4.8 مليار دولار تمويل تنموى للقطاع الخاص. التعاون الدولى: مصر أتاحت تمويلا تنمويا للقطاع الخاص بـ4.8 مليار دولار العام الماضى

توقعت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة غدا الإثنين لتسجل العظمى بالقاهرة 29 درجة، مشيرة إلى أن معظم الكتل الهوائية التي نتاثر بها قادمة من البحر المتوسط وهو ما يؤدى الى زيادة نسب الرطوبة خلال فترات النهار، لكن درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام.

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، وذلك في إطار عودة المساجد لطبيعتها والتعاون القائم بين وزارة الأوقاف والمشيخة العامة للطرق الصوفية، وتم خلال اللقاء الاتفاق على تنظيم دورات تدريبية لأبناء الطرق الصوفية، وتنظيم أي نشاط للطرق الصوفية بالمساجد أو ملحقاتها.

رئيس الوزراء: طرح أول الصكوك السيادية خلال الشهور القليلة المقبلةالقوات المسلحة تدمر عددا من البؤر الإرهابية بشمال سيناءالأرصاد: غدا أمطار خفيفة وانخفاض في الحرارة والعظمى بالقاهرة 29 درجةالأوقاف: موافقة الطرق الصوفية شرطا لإقامة الحضرة والأمسية بالمساجد

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الاثنين، طقسا مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

تطلق وزارة الصحة والسكان، اليوم وغدا قافلتين طبيتين، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية المختلفة. تواصل الجهاز الفنى لمنتخب مصر مع محمد صلاح، نجم المنتخب وليفربول الإنجليزى، عقب مباراة فريقه أمس أمام تشيلسى فى نهائى كأس الاتحاد الإنجليزى، للاطمئنان عليه وكذلك تهنئته باللقب الذى حصده الريدز بعد الفوز بركلات الترجيح 6 / 5. أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أنه بالتنسيق مع قوات مديرية أمن أسوان تم نقل رؤوس الماشية والجمال والتحفظ عليها بأحد المحاجر البيطرية بعد ضبطها فى الحظائر التابعة لأحد التجار، حيث سيتم توفير الرعاية الغذائية والبيطرية لهذه الثروة الحيوانية، بإشراف من النيابة العامة والتى ستقوم بتشكيل لجنة متخصصة ومحايدة لبيعها بالمزاد العلنى بكل شفافية ونزاهة، من أجل توجيه عوائدها المالية لتعويض المواطنين الذين تعرضوا للنصب. محافظ أسوان: التحفظ على رؤوس الماشية الخاصة بالمستريح وبيعها بمزاد علنى محمد صلاح يطمئن المنتخب: "الإصابة بسيطة وجاهز للمباريات" التعليم العالى: بدء الدراسة بعدد من الجامعات التكنولوجية الجديدة في سبتمبر برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الدولي الأول للتعليم الجامعي التكنولوجي ودوره في مجال الصناعة، والطاقة، والمحافظة على البيئة "ومنتدى توظيف خريجي الجامعات التكنولوجية"، والذى تُنظمه جامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة الدكتور هشام عبدالخالق، وحضور الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، والدكتور أحمد الحيوى مستشار الوزير للتعليم الفنى، والمهندس محمد عبد الكريم رئيس جهاز تحديث الصناعة، ممثلاً عن وزارة التجارة والصناعة، وعدد من نواب وممثلى الوزراء، وممثلى وزارة الدفاع، ورؤساء المراكز والمعاهد البحثية، والجامعات، ورعاة المؤتمر، وذلك خلال الفترة من 15-16 مايو الجارى. قال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه حتى هذه اللحظة لم تتفق المؤسسات الصحية العالمية على منح المواطنين جرعة رابعة من لقاح فيروس كورونا. قال رئيس وزراء روسيا الأسبق ميخائيل كاسيانوف، إن فلاديمير بوتين بدأ بالفعل يدرك أنه يخسر الحرب التي شنها على أوكرانيا ولا تبدو نهايتها قريبة. رئيس وزراء روسيا الأسبق: بوتين بدأ يدرك أنه يخسر الحرب التعليم العالى: بدء الدراسة بعدد من الجامعات التكنولوجية الجديدة في سبتمبرالصحة تحسم مصير الجرعة الرابعة من لقاح كورونا للمواطنين الصحة تطلق قافلتين طبيتين ضمن حياة كريمة اليوم

غدا طقس مائل للحرارة ونشاط رياح بكافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 28 درجة