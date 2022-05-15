شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسي يوجه بالتوسع فى الإعفاءات الضريبية للشركات الناشئة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتأسيس الشركات عن طريق الإخطار رقمياً من خلال منصة تقام لهذا الغرض، وذلك في إطار إزالة جميع المعوقات أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتأسيس الشركات عن طريق الإخطار رقمياً من خلال منصة تقام لهذا الغرض، وذلك في إطار إزالة جميع المعوقات أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال؛ والسماح بفتح الشركات الافتراضية دون التقيد بضرورة وجود مقر فعلي لها، وذلك بهدف توفير النفقات والتسهيل على تلك الشركات.
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتأسيس الشركات عن طريق الإخطار رقمياً من خلال منصة تقام لهذا الغرض، وذلك في إطار إزالة جميع المعوقات أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال؛ والسماح بفتح الشركات الافتراضية دون التقيد بضرورة وجود مقر فعلي لها، وذلك بهدف توفير النفقات والتسهيل على تلك الشركات.
قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، المشاريع التى توقفت أو تباطأت، لم تتوقف، مضيفا: "غصب عننا بعض المشروعات توقفت لفترة أو تباطأت، نتيجة لأننا نستورد بعض المواد الخام أو بعض التوريدات الخاصة بها، ونتيجة إلى اضطراب أسواق التوريد خارجيا أصبح لدينا هامش تأخير".
رئيس الوزراء: طرح أول الصكوك السيادية خلال الشهور القليلة المقبلة
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه سيتم طرح أول الصكوك السيادية خلال الشهور القليلة القادمة، موضحا أن الدولة تؤمن دخول وخروج النقد الأجنبي.
استكمالاً للجهود المكثفة التى تبذلها القوات المسلحة فى توجيه ضرباتها المتلاحقة للقضاء على الإرهاب بشمال سيناء، تم محاصرة وتدمير عددا من البؤر الإرهاربية التى تتخذها العناصر الإرهابية مركزاً لتنفيذ عملياتها الإرهابية، وذلك خلال الثلاثه أيام الماضية.
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
قال الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء، حول رفع سعر الفائدة، إنه من المتوقع أن يحدث زيادات فى أسعار الفائدة، موضحا أن الحكومة استعرضت رؤية إنجازات الصناعة المصرية، وسيتم المتابعة كل 3 أشهر بالإنجازات التى تمت.
فقدت الصحافة العربية قامة من قامتها، بوفاة الكاتب الصحفي الكبير صلاح منتصر، عن عمر يناهز 87 عامًا، بعد صراع مع المرض.
قال الدكتور على مصيلحي وزير التموين، تعليقا على منع مصر دخول مركب قمح روسي، إن مصر رفضت دخول شحنة قمح لا تحمل أي مستندات أو أوراق حكومية من جانب الحكومة الروسية".
قال الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء، إن المياه هى المحدد الأساسي لزيادة الرقعة الزراعية، مضيفا حول ملف سد النهضة، أن مصر لديها حقوق تاريخية واضحة فى مياه النيل، وتساعد فى مشروعات تنموية ضخمة لدول حوض النيل، ولكن لن نقيل أي تعدى على حقوقنا فى مياه نهر النيل".
قال الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء، إنه من المتوقع أن يتم إنتاج 10 ملايين طن قمح هذا العام، مشيرا إلي إنه سيتم دمج أكبر 7 موانئ تحت مظلة شركة واحدة ودمج 7 فنادق تحت مظلة شركة واحدة ليتم طرحها فى الأسواق المالية، موضحا إنه سيتم طرح عدد من الشركات التابعة للقطاع العام فى البورصة منهم 10 شركات قطاع عام وشركتين للقوات المسلحة، موضحا أن الدولة تستهدف خفض عجز الموازنة الدين الخارجي لمصر 91% منه ديون متوسطة وطويلة الأجل ولا تمثل ضغوطا على الدولة، موضحا أن الدولة تستهدف النزول بالدين العام من 86% إلي 75% على مدار 4 سنوات حتي 2026.
قال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، إن هناك أسواق ستستورد منها مصر القمح ومنها أستراليا وفرنسا وكازاخستان، قائلا،" مصر مش هتستورد قمح دلوقتي علشان الخير موجود".
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن هناك ما يقرب من 20 مليار دولار خرجت من مصر منذ بداية العام وما قبل الأزمة الاقتصادية، موضحا أن التفاوض مع صندوق النقد الدولى يتم التحرك فيه بخطوات جيدة وخلال بضعة أشهر سيكون البرنامج قيد التنفيذ، موضحا إنه متوقع بدء الزيارات الرسمية لوفد الصندوق، موضحا حول رفع سعر الفائدة ، إنه من المتوقع أن يحدث زيادات فى أسعار الفائدة، موضحا أن الحكومة استعرضت رؤية انجازات الصناعة المصرية وسيتم المتابعة كل 3 أشهر بالإنجازات التى تمت.
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مصر لديها علاقات وطيدة بمؤسسات التمويل الدولية، وتمكنت مصر العام الماضى من إتاحة 4.8 مليار دولار تمويل تنموى للقطاع الخاص.
استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، وذلك في إطار عودة المساجد لطبيعتها والتعاون القائم بين وزارة الأوقاف والمشيخة العامة للطرق الصوفية، وتم خلال اللقاء الاتفاق على تنظيم دورات تدريبية لأبناء الطرق الصوفية، وتنظيم أي نشاط للطرق الصوفية بالمساجد أو ملحقاتها.
غدا طقس مائل للحرارة ونشاط رياح بكافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 28 درجة
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الاثنين، طقسا مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
تواصل الجهاز الفنى لمنتخب مصر مع محمد صلاح، نجم المنتخب وليفربول الإنجليزى، عقب مباراة فريقه أمس أمام تشيلسى فى نهائى كأس الاتحاد الإنجليزى، للاطمئنان عليه وكذلك تهنئته باللقب الذى حصده الريدز بعد الفوز بركلات الترجيح 6 / 5.
التعليم العالى: بدء الدراسة بعدد من الجامعات التكنولوجية الجديدة في سبتمبر
قال رئيس وزراء روسيا الأسبق ميخائيل كاسيانوف، إن فلاديمير بوتين بدأ بالفعل يدرك أنه يخسر الحرب التي شنها على أوكرانيا ولا تبدو نهايتها قريبة.