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التعاون الدولى: مصر أتاحت تمويلا تنمويا للقطاع الخاص بـ4.8 مليار دولار العام الماضى

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شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون الدولى: مصر أتاحت تمويلا تنمويا للقطاع الخاص بـ4.8 مليار دولار العام الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مصر لديها علاقات وطيدة بمؤسسات التمويل الدولية، وتمكنت مصر العام الماضى من إتاحة 4.8 مليار دولار تمويل تنموى للقطاع الخاص.

 

جاء ذلك خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي العالمى، الذى عقدته الحكومة المصرية لإعلان رؤية الدولة فى التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية.

 

 

المؤتمر الصحفي العالمى، الذى عقدته الحكومة المصرية لإعلان رؤية الدولة فى التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية (2)

 

 

المؤتمر الصحفي العالمى، الذى عقدته الحكومة المصرية لإعلان رؤية الدولة فى التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية (3)

 

 

المؤتمر الصحفي العالمى، الذى عقدته الحكومة المصرية لإعلان رؤية الدولة فى التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية (4)

 

 

المؤتمر الصحفي العالمى، الذى عقدته الحكومة المصرية لإعلان رؤية الدولة فى التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية (5)

 

 

المؤتمر الصحفي العالمى، الذى عقدته الحكومة المصرية لإعلان رؤية الدولة فى التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية (6)

 

 

المؤتمر الصحفي العالمى، الذى عقدته الحكومة المصرية لإعلان رؤية الدولة فى التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية (7)

 

 

المؤتمر الصحفي العالمى، الذى عقدته الحكومة المصرية لإعلان رؤية الدولة فى التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية (8)

 

 

المؤتمر الصحفي العالمى، الذى عقدته الحكومة المصرية لإعلان رؤية الدولة فى التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية (9)

 

 

المؤتمر الصحفي العالمى، الذى عقدته الحكومة المصرية لإعلان رؤية الدولة فى التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية (10)

 

 

المؤتمر الصحفي العالمى، الذى عقدته الحكومة المصرية لإعلان رؤية الدولة فى التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية (11)

 

 

المؤتمر الصحفي العالمى، الذى عقدته الحكومة المصرية لإعلان رؤية الدولة فى التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية (12)

 

 

المؤتمر الصحفي العالمى، الذى عقدته الحكومة المصرية لإعلان رؤية الدولة فى التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية (13)

 

 

المؤتمر الصحفي العالمى، الذى عقدته الحكومة المصرية لإعلان رؤية الدولة فى التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية (14)

 

 

المؤتمر الصحفي العالمى، الذى عقدته الحكومة المصرية لإعلان رؤية الدولة فى التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية (15)

 

 

المؤتمر الصحفي العالمى، الذى عقدته الحكومة المصرية لإعلان رؤية الدولة فى التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية (16)

 

 

المؤتمر الصحفي العالمى، الذى عقدته الحكومة المصرية لإعلان رؤية الدولة فى التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية (17)

 

 

المؤتمر الصحفي العالمى، الذى عقدته الحكومة المصرية لإعلان رؤية الدولة فى التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية (18)

 

 

المؤتمر الصحفي العالمى، الذى عقدته الحكومة المصرية لإعلان رؤية الدولة فى التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية (19)

 

 

المؤتمر الصحفي العالمى، الذى عقدته الحكومة المصرية لإعلان رؤية الدولة فى التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية (20)

 

 

المؤتمر الصحفي العالمى، الذى عقدته الحكومة المصرية لإعلان رؤية الدولة فى التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية (21)

 

 

المؤتمر الصحفي العالمى، الذى عقدته الحكومة المصرية لإعلان رؤية الدولة فى التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية (22)

 

 

المؤتمر الصحفي العالمى، الذى عقدته الحكومة المصرية لإعلان رؤية الدولة فى التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية (23)

 

 

المؤتمر الصحفي العالمى، الذى عقدته الحكومة المصرية لإعلان رؤية الدولة فى التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية (24)

 

 

المؤتمر الصحفي العالمى، الذى عقدته الحكومة المصرية لإعلان رؤية الدولة فى التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية (25)

 

 

المؤتمر الصحفي العالمى، الذى عقدته الحكومة المصرية لإعلان رؤية الدولة فى التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية (26)

 

 

المؤتمر الصحفي العالمى، الذى عقدته الحكومة المصرية لإعلان رؤية الدولة فى التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية (27)

 

 

المؤتمر الصحفي العالمى، الذى عقدته الحكومة المصرية لإعلان رؤية الدولة فى التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية (28)

 

 

المؤتمر الصحفي العالمى، الذى عقدته الحكومة المصرية لإعلان رؤية الدولة فى التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية (29)

 

 

المؤتمر الصحفي العالمى، الذى عقدته الحكومة المصرية لإعلان رؤية الدولة فى التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية (1)

 

 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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