شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مسارات رئيسية.. ننشر خطة مصر للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365”، خطة الدولة المصرية، للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث عقدت الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، اليوم الأحد، مؤتمر صحفي عالمي، لعرض رؤيتها للتعامل حول الأزمة الاقتصادية العالمية.

وجاء تكليف الحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي، لإعلان خطة التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية 26 إبريل 2022.

وتضمنت محاور العرض، مواجهة الاقتصاد العالمي لأزمات حادة متداخلة، وتأثيرات الأزمة علي الاقتصاد المصري، وإجراءات التعامل مع الأزمة.