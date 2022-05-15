"عبر الدروب الصحراوية".. تأجيل محاكمة 13 متهما بتهريب المهاجرين إلى ليبيا لـ14 يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_ أحمد عادل:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، تأجيل أولى جلسات محاكمة 13 متهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تهريب المهاجرين إلى دولة ليبيا عبر الدروب الصحراوية والمدقات الجبلية، لجلسة 14 يونيو المقبل.

وكشف أمر الإحالة أنه في غضون عام 2020 بدائرة قسم شرطة النزهة محافظة القاهرة، هربوا وآخرون مجهولون بطريقة غير مشروعة عدد من المهاجرين، بأن دبروا انتقالهم من مصر إلى دولة ليبيا تسللاً عبر الدروب الصحراوية ومنها إلى دولة إيطاليا بحرا بواسطة قوارب صيد بالمخالفة للغرض المخصص لها بغرض الحصول على كسب مادي مبالغ مالية حال كونهم جماعة إجرامية منظمة.

لفت أمر الإحالة أن تلك الجريمة ذات طابع غير وطني ومن شأنها تهديد حياة المجني عليهم للخطر.