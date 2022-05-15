كشف تفاصيل خطف طفل داخل سيارة أجرة بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول منشور على "فيس بوك" متضمناً إستغاثة سيدة بقيام أحد الأشخاص "يستقل سيارة أجرة" بإختطاف أحد الأطفال بداخل السيارة بالقاهرة.

كانت الأجهزة الأمنية رصدت تداول منشور بأحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تضمن إستغاثة سيدة بقيام أحد الأشخاص "يستقل سيارة أجرة" بإختطاف أحد الأطفال بداخل السيارة بمنطقة مجرى العيون بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم صحة الواقعة، حيث تم تحديد السيارة الأجرة "تاكسى" المشار إليها (ملك قائدها - مقيم بمنطقة بولاق أبوالعلا بالقاهرة) وبمناقشته قرر بأنه أثناء توجهه لزيارة والدته بمقابر السيدة عائشة وبصحبته ( نجله .. طالب سن 13 "المشار إليه بالمنشور" - ونجل عمه .. موظف) .

وعقب الإنتهاء من الزيارة رغب نجله في شراء أحد الحيوانات الأليفة فرفض الأب ، وحال توقفه بإشارة المرور بمنطقة سور مجرى العيون إستمر نجله بالبكاء وفوجئ بقيامه بفتح باب السيارة و النزول منها.. فقام بالتوقف بجانب الطريق ونزول (نجل عمه) من السيارة والذى قام بإصطحاب الطفل إلى داخل السيارة، كما أضاف بقيام إحدى السيارات بإستيقافه وسؤاله عن الطفل والتأكد من أنه نجله ثم قام قائدها بالإعتذار له، وبسؤال الطفل أيد ما جاء بأقوال والده.