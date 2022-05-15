إصابة نائب رئيس مجلس الدولة وزوجته في حادث بـ"صحراوي الإسكندرية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

أصيب نائب رئيس مجلس الدولة وزوجته، في حادث مروري بطريق مصر إسكندرية الصحراوي.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالكيلو 42 بطريق مصر إسكندرية الصحراوي.

تبين بالفحص أنه حال سير سيارة ملاكي اتجاه القاهرة، يستقلها "محمد.ع.ع"، 50 سنة نائب رئيس مجلس الدولة، وزوجته "إنجي.أ.م" 45 سنة، اصطدمت بالرصيف.

أسفر الحادث عن إصابة نائب رئيس مجلس الدولة باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالذراع الأيسر، وإصابة زوجته بكسر بالحوض، وتم نقلهما إلى مستشفى زايد التخصصي.

تم رفع آثار الحادث بواسطة ونش الإغاثة، وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.