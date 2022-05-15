السيطرة على حريق داخل مخزن خردة بالحوامدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الأحد، حريقا شب داخل مخزن خردة بمركز الحوامدية جنوب المحافظة.

تلقى اللواء مصطفى البكري مدير قطاع الجنوب إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بطريق أبوصير.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارتي إطفاء بقيادة الرائد هيثم عبد العال رئيس قسم إطفاء الجنوب.

وتبين نشوب حريق داخل مخلفات قطعة أرض على مساحة 200 متر مستغلة كمخزن خردة تابع، وتم السيطرة على الحريق وتنفيذ عملية التبريد.

تحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بالواقعة.