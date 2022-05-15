محمد اسماعيل - القاهرة - إصابة قائد دراجة نارية إثر انقلابها بـ"زراعي أطفيح"

كتب - محمد شعبان:

أصيب شخص في انقلاب دراجة نارية أعلى الطريق الزراعي بمركز أطفيح جنوب الجيزة، اليوم الأحد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث بطريق 21 الزراعي امغام قرية القبابات.

تبين بالفحص وقوع حادث انقلاب دراجة نارية، مما أسفر عن إصابة شخص تم نقله لمستشفى أطفيح وتحويله إلى قصر العيني للعلاج.

انتقل رجال المرور إلى موقع الحادث، وتم تجنيب آثاره بواسطة ونش إغاثة وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.

تحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء مصطفى البكري مدير قطاع الجنوب بالواقعة.