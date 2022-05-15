تأجيل محاكمة قاتل "شهيد لقمة العيش" بالمقطم لـ19 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل:

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة المتهم بقتل سائق "توك توك" بالمقطم في القضية المعروفة إعلامياً بـ"شهيد لقمة العيش، لجلسة 19 مايو.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار هشام عبد المجيد، وعضوية محمد، عمرو محمد فوزي واسامة عبد الظاهر محمود، وأمانة سر عمر عاشور محمود عبد الرشيد.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة المقطم، بلاغًا بالعثور على سائق توك توك، مذبوحًا بدائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور على جثة "ه. ز"، وتبين بالفحص إصابته بجرح ذبحي بالرقبة، وعدم وجود مركبة التوك التوك التي يعمل عليها.

وكشفت التحريات أن المجني عليه مُقيم في قرية برطباط التابعة لمركز بني سويف، وأنه متواجد في المقطم للعمل على التوك توك، وتحفظت الأجهزة الأمنية على كاميرات المراقبة بالمنطقة لكشف ملابسات الحادث.

وصرحت النيابة بتشريح جثة المجني عليه لبيان أسباب الوفاة وملابساتها، واستدعت عددا من شهود العيان لسماع أقوالهم حول الحادث.