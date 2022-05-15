السم في الأمعاء والذيل والكبد.. الثروة السمكية تحذر من تناول سمكة الأرنب



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

حذرت الهيئة العامة للثورة السمكية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من اصطياد سمكة الأرنب السامة.

وشدد الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، على خطورة تداول سمكة "القراض أو النفيخة أو سمكة الأرنب"، مؤكدًا ضرورة عدم اصطيادها أو تناولها.

ولفت رئيس هيئة الثروة السمكية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أن سمكة الأرنب تعيش في المياه الضحلة ولا تعيش في مياهنا الإقليمية إلا في مواسم معينة، مشيرًا إلى أن السمكة ممنوع صيدها ولكن بعض الصيادين لا يعرفون أنها سامة.

وأضاف مصيلحي، أن هيئة الثروة السمكة، بدأت في توزيع منشورات بشكل السمكة والتحذير من صيدها أو بيعها، لافتًا إلى أن الهيئة تمتلك 42 مكتبًا لمتابعة أعمال الصيادين للرقابة على أعمال صيدها، خصوصًا وأن في هذا التوقيت تظهر تلك السمكة في بعض الأماكن في البحر الأحمر والمتوسط.

وتابع رئيس هيئة الثروة السمكية، أن التحذير جاء ضمن المسئولية الوطنية تجاه الصيادين والمواطنين، موضحًا أن أكل هذه السمكة قد يؤدي للوفاة بسبب انتشار السم في الأمعاء والذيل والكبد.

وأشار مصيلحي، إلى أن عقوبة اصطياد هذه السمكة ومحاولة تداولها في الأسواق قد تعرض الصياد للحبس عامين والغرامة قد تصل إلى 1000 جنيه، مضيفًا أن الهيئة تجري دراسات لتحديد أماكن تواجدها لفرض مزيد من الرقابة على مراكب الصيد.

الجدير بالذكر أن قانون 124 لسنة 1983 المنظم لأعمال الصيد، يحذر من منع وتداول أسماك القراض "الأرنب" السامة.