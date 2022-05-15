آراؤه سديدة ونصائحه مخلصة.. المفتي ينعى الكاتب الصحفي صلاح منتصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

نعى الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- الكاتب الصحفي الكبير صلاح منتصر الذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز 87 عامًا.

وقال المفتي في بيان له، اليوم: "الصحافة المصرية فقدت كاتبًا كبيرًا كان له الكثير من الآراء السديدة والتوجيهات والنصائح المخلصة التي كان يسطرها من خلال عموده اليومي الشهير "مجرد رأي" الذي كان يكتبه على مدار سنوات في جريدة الأهرام".

وتوجه المفتي بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد داعيًا الله أن يتغمده في الصالحين وينزله منازل الأبرار.

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