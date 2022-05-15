نقيب الصحفيين ينعى الكاتب صلاح منتصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

نعى ضياء رشوان نقيب الصحفيين ومجلس النقابة، ببالغ الأسى والحزن الكاتب الصحفي صلاح منتصر رئيس مجلس إدارة دار المعارف الأسبق وأحد أهم كتاب الأهرام.

وقال رشوان في بيان له، اليوم الأحد: "برحيله فقدت الصحافة المصرية واحدًا من أبرز رموزها وأعمدتها خلال نصف القرن الأخير، ظل خلالها نموذجًا للعطاء والتفاني في خدمة بلده ومهنته السامية، وساعيًا طوال الوقت للاجتهاد والابتكار، ولم يكن فقط صاحب مجرد رأي، بل كان مبادرا بآراء عديدة سديدة ترتكز دوما على الحكمة والرصانة".

وتوجه نقيب الصحفيين ومجلس النقابة إلى أسرة الراحل الكبير وأصدقائه ومحبيه وتلاميذه وإلى مؤسسة الأهرام والجماعة الصحفية بخالص العزاء والمواساة، سائلين الله عز وجل أن يغفر للفقيد ويدخله فسيح جناته وأن يلهم آله الصبر والسلوان.