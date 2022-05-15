بالفيديو.. استقبال مفتي الجمهورية في العاصمة البريطانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

وصل الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية إلى العاصمة البريطانية لندن في مستهل زيارة رسمية يقوم بها بدعوة من البرلمان البريطاني، لإلقاء خطاب أمام مجلسي العموم واللوردات البريطاني.

كان في استقبال مفتي الجمهورية لدى وصوله، أعضاء السفارة المصرية في لندن ووفود من وزارة الداخلية البريطانية وقامت السلطات البريطانية بتنظيم تشريفة أمنية عالية المستوى لتأمين تحركاته في العاصمة البريطانية.

تشهد الزيارة عدداً من الفاعليات المهمة وإلقاء عدد من المحاضرات حول تفكيك الفكر المتطرف والحوار بين الأديان والثقافات وتجربة مصر في العيش المشترك وتجديد الخطاب الديني وخطورة الجماعات المتطرفة واستغلالها للدين وآليات التواصل الديني الفعال بين دار الإفتاء المصرية والجاليات المسلمة هناك.

صرح الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية أن الزيارة تأتي في إطار الاستراتيجية الدينية للتواصل الديني الفعال مع صانعي القرار ومراكز الأبحاث والبرلمانات الدولية في العالم بهدف إيصال الصورة الصحيحة للدين الإسلامي ودفع تشويه الجماعات المتطرفة واستغلالها للدين وكذلك التصدي لمحاولات ترسيخ الخوف من الإسلام وفتح قنوات تواصل دينية وثقافية مع العالم.

شدد نجم أن دار الإفتاء أعدت مجموعة من الملفات المهمة باللغة الإنجليزية لتوثيق جرائم الجماعات المتطرفة وصلتها بالإرهاب سيتم توزيعها ومناقشتها في الفاعليات العلمية واللقاءات الرسمية التي سيقوم بها المفتي أثناء زيارته للندن.