وزير التعليم العالي يتوجه إلى البرتغال للمشاركة في المُؤتمر السنوي للعلوم والتكنولوجيا

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

توجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، اليوم الأحد، إلى العاصمة البرتغالية لشبونة؛ للمُشاركة في فعاليات المُؤتمر السنوي للعلوم والتكنولوجيا المقرر أن يبدأ غدا الاثنين.

وسيعقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي -على هامش مُشاركته في فعاليات هذا المُؤتمر الدولي- جلسة مُباحثات مُشتركة مع نظيرته البرتغالية إلفيرا فورتوناتو، فضلاً عن تناول آفاق تعزيز الاستفادة المصرية من البرامج العلمية التي يتبناها الاتحاد الأوروبي، بحضور كبار المسئولين بوزارة العلوم والتكنولوجيا والتعليم العالي في البرتغال.

كما يعقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جلسة مُباحثات مع نظيرته وزيرة الصحة البرتغالية لمُناقشة العلاقات الثنائية، ودعم أوجه التعاون الصحي بين البلدين.

ومن المقرر أن يشهد المُؤتمر الدولي، حضور الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دى سوزا، ورئيس الوزراء أنطونيو كوستا، ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي البرتغالية إلفيرا فورتوناتو، ولفيف من العلماء من معظم دول العالم.

يذكر أنه تم اختيار مصر ضيف شرف للمُؤتمر الدولي هذا العام، كما وقعت مصر بروتوكول تعاون العام الماضي يتم بمقتضاه فتح أفرع للجامعات البرتغالية في مصر.