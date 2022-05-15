وزير التعليم العالي يعقد اجتماعًا مع رئيس البريد المصري لبحث سُبل تعزيز التعاون

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، اهتمام الوزارة بتنفيذ خطة التحول الرقمي داخل الجامعات المصرية، وذلك من خلال رفع كفاءة البنية المعلوماتية، وبناء مجتمع رقمي بالجامعات، من خلال تقديم عدد من الخدمات الرقمية داخل الحرم الجامعي.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الأحد، مع الدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد المصري، لبحث سُبل تعزيز التعاون بين الوزارة والهيئة.

واستعرض الدكتور هشام فاروق مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتحول الرقمي، مبادرة "طالب رقمي" ومحاورها المختلفة والخدمات الرقمية المُجمعة التي يمكن للطالب أن يحصل عليها خلال فترة دراسته الجامعية، مؤكدًا على الترابط بين المبادرة وما تُقدمه هيئة البريد المصري في هذا الصدد.

واستعرض الدكتور وليد صادق رئيس مجلس إدارة شركة "بي سكاي"، عددًا من الخدمات التي تُقدمها الشركة والتي يمكن استفادة الطلاب منها، عن طريق استخدام كارت ذكي يمكن من خلاله تسهيل المعاملات والتحويلات المالية، وتقديم خدمات تعزز ريادة الأعمال وتدعم قيام الطلاب ببناء مشروع خاص بهم، وكذلك تحقيق الشمول المالي للطلاب، وميكنة تحصيل الجامعات للمُستحقات المالية، وتسهيل دخول الطلاب للحرم الجامعي، والعديد من الخدمات التي يُمكن تقديمها للطلاب بالجامعات.

وتقرر عقد عدد من الاجتماعات التنسيقية والفنية بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، للوقوف على الخدمات التي يمكن أن يتحقق للطلاب استفادة كبيرة من خلالها.

شهد اللقاء الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة للحوكمة والشئون الفنية، والدكتور هشام فاروق مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتحول الرقمي، والدكتور حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد منصور الأمين العام للهيئة القومية للبريد المصري، والدكتور وليد صادق رئيس مجلس إدارة شركة "باي سكاي" ، واللواء عماد جورج مدير عام العلاقات العامة بالهيئة القومية للبريد المصري.

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