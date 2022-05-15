رئيسة قومي المرأة تبحث مع السفير الإسباني آليات التعاون بما يخدم المرأة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

بحثت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة مع السفير رامون خيل كاساريس السفير الإسباني في مصر، وفينتورا رودريجيث المنسق العام للتعاون الإسباني في مصر، سبل التعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي ، خلال اللقاء ، عن سعادتها بالشراكة والتعاون المثمر خلال الفترة الماضية، وتطلعها لمزيد من التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين في المستقبل بما يخدم المرأة المصرية ويعود عليها بالنفع هي وأسرتها.

وعرضت رئيس قومي المرأة جهود مكتب الشكاوى بالمجلس خلال الفترة الماضية، موضحة أنه يعد أحد الإدارات الرئيسية ضمن هيكل المجلس، ويعمل به العديد من المحامين والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين من تخصصات متنوعة.

وأكدت أنه حلقة الوصل بين المجلس ونساء مصر، وله دور مهم في توصيل شكاوى المرأة للجهات المعنية بحلها ومتابعة التدخلات بصددها بالإضافة إلى المراجعة والاقتراح وتقديم المشورة في مجال السياسات والتشريعات.

كما أكدت رئيسة المجلس ما تحظى به المرأة المصرية من دعم وتقدير كبير من القيادة السياسية المصرية إيمانا بأن تمكينها وحمايتها واجب وطني وحق أصيل من حقوق الإنسان، لافتة إلى موافقة مجلس الوزراء مؤخراً على مشروع قانون حظر زواج الأطفال الذي يعد تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جانبه، أعرب السفير الإسباني رامون خيل كاساريس عن سعادته بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة قائلا: "نهتم كثيرا بقضايا المرأة لذا سعدنا بالعمل معكم، كما نتطلع إلى المزيد من التعاون المثمر في هذا الصدد".

وفى ختام اللقاء، قامت الدكتورة مايا مرسي بتكريم فينتورا رودريجيث المنسق العام للتعاون الإسباني في مصر، بإهدائه درع المجلس القومي للمرأة تقديراً لجهوده ودعمه في دعم قضايا المرأة، حيث أعرب رودريجيث عن سعادته بالتعاون مع المجلس مشيداً بهذه الشراكة المميزة.

جدير بالذكر أن اللقاء تضمن جولة تفقدية داخل مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة للتعرف على جهوده وآليات استقباله شكاوى السيدات.