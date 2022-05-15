مدبولي: الاتحاد الأوروبي يريد أن تكون له الأولوية في صفقات الغاز المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الاتحاد الأوروبي أبدى رغبة واضحة في أن تكون له الأولوية في صفقات الغاز المصري خلال الفترة المقبلة.

وقال مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقده اليوم لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية: "مصر بالفعل ضمن خطة منتدى غاز شرق المتوسط وترغب أن تكون المركز لهذا المشروع .. مضيفا أن مصر تصدر جزءا من إنتاج الغاز التي تملكه وفي نفس الوقت تستقبل الغاز من الدول المجاورة وتستفيد بالقيمة المضافة من عملية الإسالة وإعادة الضخ في الشبكات للتصدير".

وأضاف رئيس الوزراء أنه تم التحدث مع المفوضية الأوروبية أن أي فوائض في الغاز ستوجه لزيادة عملية التصدير في خلال الفترة المقبلة، وأن الاتحاد الأوروبي تحدث معنا بشكل مباشر بأن يكون له الأولوية في صفقات الغاز خلال الفترة المقبلة.