رئيس هيئة الاستثمار: الفترة المقبلة ستشهد جولة ترويجية خارجية لجذب المزيد من الاستثمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المستشار محمد عبدالوهاب، أن ملف الاستثمار هو الأهم خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن قرب تنفيذ جولة ترويجية في العديد من الدول للترويج عن القطاعات التي تستهدفها الدولة.

وقال عبد الوهاب - خلال مؤتمر صحفى للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية بحضور عدد من الوزراء ووسائل الإعلام العالمية - إن ملف الاستثمار يجد اهتماما خاصا من قبل رئيس الوزراء، مشيرًا إلى أن أهم أداة للترويج للاستثمار هي حل التحديات أمام المستثمرين الوطنيين لأنهم من يبلغون الرسالة الايجابية للمستثمر الأجنبي.

وأشار إلى أنه من أهم القرارات التي أصدرها رئيس الوزراء في هذا الخصوص هي توفير الأراضي الصناعية للمستثمرين، حيث وجه بتشكيل لجنة واحدة تتبع هيئة التنمية الصناعية، ويتم من خلالها تقديم كافة طلبات الأراضي ويتم تخصيصها بالفعل.

ولفت إلى أنه تم إطلاق النسخة الثالثة من خريطة مصر الاستثمارية وما تشمله من فرص متكاملة، موضحًا أن رئيس الوزراء وجه بأن تكون كافة الفرص التي تعرض على الخريطة لا بد أن تكون مجهزة بالمرافق.