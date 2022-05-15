شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ترأس المجموعة العربية فى مؤتمر العمل الدولى بجنيف نهاية مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت منظمة العمل العربية دورتها الـ (96) لمجلس إدارتها بالقاهرة بعد مناقشة جدول أعمالها الحافل بالعديد من المسائل والموضوعات المهمة ذات الصلة بأنشطة المنظمة وأهدافها، والتى تدور فى مجملها حول قضايا العمل والعمال فى الوطن العربى وعلى اعتبار أن معظم المسائل المطروحة على جدول الأعمال لها صلة مباشرة بأعمال المؤتمر فى دورته 48.

وذكر بيان لوزارة القوى العاملة اليوم، أنه شارك فى أعمال الدورة وزير القوى العاملة محمد سعفان، بحضور فايز المطيرى مدير عام المنظمة، وناصر المير رئيس مجلس إدارة المنظمة، والوزير المفوض محمد خير ممثل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية،. والسادة اعضاء مجلس إدارة المنظمة من ممثلى حكومات الدول الأعضاء وفريق أصحاب الأعمال وفريق العمل.

واستعرض الحضور البند الأول من الجدول والمختص بتقرير عن أوضاع عمال وشعب فلسطين فى الأراضى المحتلة، وبعد الاستماع إلى مداخلة الدكتور نصرى أبو جيش وزير العمل بدولة فلسطين حول أوضاع عمال وشعب فلسطين فى الأراضى العربية المحتلة، فقد أدان المجلس الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على عمال وشعب فلسطين.

وفى إطار الإعداد والتحضير للاجتماع السنوى للمجموعة العربية المشاركة فى الدورة 110 لمؤتمر العمل الدولى (جنيف 2022)، حيث من المقرر أن ترأس مصر المجموعة العربية فى مؤتمر العمل الدولى، وسوف يلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان كلمة باسم المجموعة العربية أمام ما يقرب من 5000 مندوب يمثلون 186 دولة عضوا فى منظمة العمل الدولية بوفدها الثلاثى الذين يمثلون "الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال "، كما يلقى الوزير كلمة على هامش المؤتمر فى الملتقى التضامنى مع عمال وأصحاب الأعمال فى فلسطين والأراضى العربية المحتلة.

كما تم متابعة تنفيذ قرارات الدورة 95 لمجلس إدارة المنظمة بالدوحة دولة قطر 25 و26 أكتوبر 2021، ثم التطرق لمناقشة المسائل المالية والإدارية الخاصة بالمنظمة من ناحية الموقف المالى للمنظمة من حيث مساهمات ومتاخرات الدول الاعضاء حتى 1 مايو 2022، ومتابعة تنفيذ توصيات الاجتماع الاستثنائى للجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة 19 إلى 20 ديسمبر 2021، وتقرير هيئة الرقابة المالية وتقارير مراقبى الحسابات عن حسابات مكتب العمل العربى بالقاهرة والمراكز والمعاهد التابعة للمنظمة عن السنة المالية المنتهية 2021، فضلا عن تقرير المراجع الداخلي.

كما ناقشت الجلسة مشروع خطة منظمة العمل العربية للعامين 2023 و2024، ومشروع موازنة المنظمة لتلك العامين، وتسمية أعضاء لجنة الخبراء القانونين، ثم تقرير عن نتائج اعمال الدورة 42 للجنة الخبراء القانونيين، وتقرير عن نتائج الدورة 41 للجنة الحريات النقابية، بالإضافة إلى تقرير عن نتائج أعمال الدورة 20 للجنة شئون عمل المرأة العربية، واختيار رواد العمل العربى الذين سيتم تكريمهم فى فعاليات افتتاح الدورة 48 من مؤتمر العمل العربى.

كما ناقش الاجتماع تقرير عن نشاطات وإنجازات منظمة العمل العربية بين الدورتين 95 و96 لمجلس إدارة المنظمة، وتحديد مشروع جدول أعمال الدورة 49 لمؤتمر العمل العربى 2023، وعرض التقارير التكميلية للسيد مدير عام المنظمة حول لجنة التنسيق العليا للعمل العربى المشترك الدورة العادية 52 والمنعقدة فى 14 إلى 26 يناير 2022، وتقرير عن نتائج أعمال الدورة 109 للمجلس الاقتصادى والاجتماعى فبراير 2022.

واتفق مجلس الإدارة على جميع النقاط المدرجة على جدول اعمال الجلسة، وتم اعتمادها للعرض فى الدورة 48 لمؤتمر العمل العربى، مثنيين على الجهد المبذول من قبل منظمة العمل العربى والمدير العام لها لخدمة مجتمع العمل والعمال فى الوطن العربي.

كما اتفق المجلس على إرسال برقية عزاء لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حكومة وشعبا، بوفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والرئيس عبد الفتاح السيسى على شهداء الواجب من أبناء الوطن والقوات المسلحة فى الأحداث الأخيرة، واخيرا لحكومة دولة فلسطين والرئيس محمود عباس لوفاة الاعلامية شيرين ابو عاقلة فى الأحداث الأخيرة مع الاتفاق على اطلاق اسم الشهيدة على الدورة الحالية المنعقدة لمجلس إدارة منظمة العمل العربية.