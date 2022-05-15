شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الكنيسة الكلدانية يزور السفير البابوى فى بمصر بمقر الفاتيكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار غبطة البطريرك مار لويس روفائيل ساكو، جاثليق وبطريرك الكلدان فى العالم الكلى الطوبى، برفقة الوفد المرافق له، المطران نيقولاس هنرى، السفير البابوى بمصر، وذلك بمقر سفارة الفاتيكان بالقاهرة، حيث تم تبادل الحديث بين الطرفين.

وفي سياق آخر، توجه غبطة البطريرك ساكو، والوفد المرافق له إلى مدافن طائفة الكلدان، بمصر القديمة، لتكريس مذبح كنيسة العائلة المقدسة، التابع للمدافن، وذلكبمشاركة عدد من المؤمنين.

وكان قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، استقبل فى المقر البابوى بالقاهرة الجمعة الماضية غبطة الكاردينال مار لويس روفائيلالأولساكو، ‏بطريرك الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية بالعراق، والعالم، والذى يزور مصر حاليًا للمشاركة فى الجمعية العامة لمجلس كنائس الشرق الأوسط التى منالمنتظرانعقادها فى ضيافة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأسبوع المقبل.