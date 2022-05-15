شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق المرحلة الثالثة من برنامج الخطوات التسع للتدريس بين الأزهر والجامعة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت المرحلة الثالثة لبرنامج الخطوات التسع للتدريس الفعال لمعلمى اللغة الإنجليزية بجميع الإدارات التعليمية بجميع محافظات الجمهورية بقطاع المعاهد الازهرية، وهو نتاج للشراكة بين الأزهر الشريف، والجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وأعلن الدكتور سلامة داود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية عن انطلاق البرنامج أمس السبت الساعة السادسة مساء، وأكد بأن المرحلة الحالية هي المرحلة الثالثة، والتي تتم في شكل تدريب أون لاين يعقبه تدريب مباشر وذلك لرفع الكفاءة المهنية لمعلمي اللغة الإنجليزية.

من جانبه أشار الشيخ أيمن عبدالغني وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم بأن البرنامج يشمل جميع الإدارات التعليمية فى كل المناطق الأزهرية وذلك تحت إشراف مباشر من الدكتور رئيس القطاع.

وأوضح الدكتور إسماعيل الشربيني مستشار اللغة الإنجليزية برئاسة قطاع المعاهد الأزهرية بأن المرحلة الأولى من البرنامج اشتملت على تدريب عدد 60 معلمًا

لمدة ثلاثة أشهر، وتم تنفيذ التدريب أون لاين، ومباشرا وفي المرحلة الثانية نقل المعلمون ما تعلموه لعدد 1200 معلما بواقع 20 معلما لكل معلم حاصل على البرنامج، وأضاف فيما يخص المرحلة الثالثة بأنه تم ترشيح عدد 2 معلم أو موجه كفء للحصول على البرنامج لنقله لجميع معلمي اللغة الإنجليزية بالإدارة على أن يكون ذلك يوم السبت من كل أسبوع وجها لوجه بداية من العام الدراسي القادم.