شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المحسن سلامة ينعى الكاتب الصحفى الكبير صلاح منتصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، ببالغ الحزن والأسى، وفاة الكاتب الصحفى الكبير صلاح منتصر، الرئيس الأسبق لمجلس إدارة دار المعارف، ورئيس تحرير مجلة أكتوبر، بإعتباره واحدا من أهم كتاب الأهرام.

وقال: إننا فقدنا أحد أهم رموز الصحافة الوطنية المخلصة والذى أفنى حياته فى الدفاع عن بلده، واضعا مصلحتها فوق أى اعتبار، وأنه كان صحفيا ومفكرا بارزا ورجلا وطنيا من طراز فريد.

ودعا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه والأسرة الصحفية الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون