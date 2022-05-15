شكرا لقرائتكم خبر عن "ماء الحياة و4 أنواع من الموت".. فى عظة الأحد لقداسة البابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم، كلمة عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات ON - dmc - الحياة - cbc "، وذلك في إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية.

وأشار قداسته إلى أن الكنيسة فى الأحد الثالث من الخمسين المقدسة تكلمنا عن "الماء الحى" وذلك من خلال إنجيل القداس الذي يورد لقاء السيد المسيح مع المرأة السامرية.

وألمح قداسة البابا إلى أنه مع تعدد استخدامات الماء إلا أن النقطة الأهم هي أن الماء ضروري للحياة فبدونه يموت الإنسان، وكذلك المسيح، فالإنسان بدون المسيح ميت!.

واستعرض قداسته 4 مشاهد لأناس حُرِموا ولو لفترة من حياتهم من ماء الحياة، فقدموا أربعة أنواع من الموت، محذرًا من أن يترك أحد نفسه لأى من هذه الأنواع الأربعة، وهي:

1- موت الضمير: يهوذا الاسخريوطي.

2- موت الفكر: شاول الطرسوسي.

3- موت الروح: زكا العشار.

4- موت الرجاء: مريم المجدلية.