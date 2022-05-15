شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يقدم واجب العزاء فى وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على تقديم واجب العزاء فى وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربيـة المتحدة الشقيقة، وكان فى استقباله سفيرة دولة الإمارات مريم الكعبى.
وتقدم المحافظ بخالص التعازي في وفاة المغفور له بإذن الله، داعياً المولى عزّ وجلّ أن يسكنه فسيح جناته، ويلهم حكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الصبر والسلوان.
ضم الوفد الرسمي لمحافظة الجيزة النواب ابراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نواب المحافظ ومحمد نور السكرتير المساعد .