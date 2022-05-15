محافظ الجيزة يقدم واجب العزاء فى وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات

وتقدم المحافظ بخالص التعازي في وفاة المغفور له بإذن الله، داعياً المولى عزّ وجلّ أن يسكنه فسيح جناته، ويلهم حكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الصبر والسلوان.

القاهرة - سامية سيد - حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على تقديم واجب العزاء فى وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربيـة المتحدة الشقيقة، وكان فى استقباله سفيرة دولة الإمارات مريم الكعبى.

محمد يوسف

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