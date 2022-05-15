محافظة الجيزة تضبط 14 توك توك مخبأة داخل جراجات حدائق الأهرام.. فيديو

القاهرة - سامية سيد - واصلت محافظة الجيزة حملاتها المكبرة لضبط مركبات التوك توك بقطاع هضبة الأهرام فى ضوء تنفيذ قرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بحظر سير مركبات التوك توك بالقطاع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقامت محافظة الجيزة بضبط 6 توك توك مخبأة داخل جراجات بالقطاع بالإضافة إلى ضبط 8 مركبة توك توك تخالف قرار السير خلال حملات على مدار يومين اشترك فيها حى الهرم وقطاع الهضبة وجهاز السرفيس وإدارة المرور وقد تم مصادرة المركبات مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشملت حملات محافظة الجيزة بحدائق الأهرام إزالة لبناء مخالف بجراج أسفل العقار رقم / 45 قطعة ع وتم تكسير الحوائط والسيراميك وسحب المعدات وكافة المواد المستخدمة فى ضوء مواجهة مخالفات البناء وتطبيق القانون بكل حسم وإزالة المخالفات والقضاء عليها فى المهد كما تم رفع كافة الإشغالات من المحلات والمقاهى المخالفة والتى تقدم خدمة الشيشة للمواطنين.