المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد تحدد مصروفات العام الدراسى..اعرف التفاصيل

القاهرة - سامية سيد - حددت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد، مصروفات العام الدراسي المقبل 2022-2023، للمراحل التعليمية بداية من رياض الأطفال والابتدائية والإعدادية والثانوية، موضحة أن المصروفات كالتالى:

-الصف الأول رياض الأطفال، إجمالي المصروفات 20500 جنيه، تسددت المصروفات بالكامل في القسط الأول.

- الصف الثاني رياض أطفال إجمالي المصروفات 20500 جنيه، تقسم على القسط الأول 11950 جنيها، والقسط 8550 جنيه.

- الصف الأول الابتدائى، إجمالي المصروفات 20600 جنيه، تقسم على القسط الأول 12050 والقسط الثاني 8550 جنيه.

- الصف الثاني الابتدائى، إجمالي المصروفات 20600 جنيه، تقسم علي القسط الأول 12050 والقسط الثاني 8550 جنيه.

- الصف الثالث الابتدائى، إجمالي المصروفات 10970 جنيه، تقسم علي القسط الأول 6920 والقسط الثاني 4050 جنيه .

- الصف الرابع الابتدائي، إجمالي المصروفات 11120 جنيه، تقسم علي القسط الأول 7070 والقسط الثاني 4050 جنيه .

- الصف الخامس الابتدائى، إجمالي المصروفات 10700 جنيه تقسم علي القسط الأول 6860 جنيه، والقسط الثاني 3840 جنيه.

- الصف السادس الابتدائى إجمالي المصروفات 14060 جنيه، تقسم علي القسط الأول 8660، والقسط الثاني 5400 جنيه.

- الصف الأول الاعدادي إجمالي المصروفات 14060 جنيه، تقسم علي القسط الأول 8660، والقسط الثاني 5400 جنيه.

- الصف الثاني الاعدادي إجمالي المصروفات 14060 جنيه، تقسم علي القسط الأول 8660، والقسط الثاني 5400 جنيه.

- الصف الثالث الاعدادي إجمالي المصروفات 14060 جنيه ، تقسم علي القسط الأول 8660، والقسط الثاني 5400 جنيه.

- الصف الأول الثانوي إجمالي المصروفات 13500 جنيه، تقسم علي القسط الأول 8380، والقسط الثاني 5120 جنيه.

- الصف الثاني الثانوي إجمالي المصروفات 20100 جنيه، تقسم علي القسط الأول 12075 جنيه، القسط الثاني 8025 جنيه.

- الصف الثالث الثانوي إجمالي المصروفات 20100 جنيه، تقسم علي القسط الأول 12075، القسط الثاني 8025 جنيه.