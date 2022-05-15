شكرا لقرائتكم خبر عن حقائق وأرقام.. رئيس الوزراء يعلن خطة التعامل مع الأزمة الاقتصادية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، عن خطة مصر لمواجهة الأزمة العالمية قائلا: خصصنا 130 مليار جنيه لمواجهة تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على الأسعار.

وأكد مدبولى خلال المؤتمر العالمى لمجلس الوزراء لإعلان رؤية مصر للتعامل مع الأزمة العالمية، أنه لولا برنامج الإصلاح الاقتصادى والمشروعات القومية ما استطاعت مصر تحمل تبعات كورونا وأزمة أوكرانيا وأن المشروعات القومية تنفذها شركات قطاع خاص والدولة فتحت الآفاق للنمو.

وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم الإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص فى الأصول المملوكة للدولة، قائلا: نستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى بـ10 مليارات دولار كل عام، مشيرا إلى أن مصر حققت العام الماضى أعلى معدل صادرات فى تاريخها وأضاف: ما نفعله يشبه تجربة النمور الآسيوية والإجراءات ساعدتنا على التصدى للأزمات خاصة وأننا نجحنا فى تخفيض معدل البطالة وعجز الموازنة وزيادة النمو والاحتياطى وتحسين تصنيف مصر فى كل المؤشرات، مؤكدا على أن خطة مصر تستهدف خلال السنوات الثلاثة المقبلة رفع نسبة القطاع الخاص من 30 إلى 65% من إجمالى الاستثمارات المنفذة.