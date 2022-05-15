شكرا لقرائتكم خبر عن "التغيرات المناخية والاحتباس الحرارى".. ندوة للوعى البيئى بالمنوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بوسط الدلتا بطنطا، بالتنسيق والتعاون مع مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية ندوة للتوعية البيئية تحت عنوان" التغيرات المناخية والاحتباس الحراري وتأثيرها على البيئة والإنسان "، في إطار التعاون المثمر والبناء بين الفرع وتنفيذا لبروتوكول التعاون بينهما لرفع الوعى البيئي لدى العاملين وفئات المجتمع المختلفة، وخطة العمل الخاصة بمؤتمر الأطراف والمزمع انعقاده بمدينة شرم الشيخ بمصر خلال شهر نوفمبر 2022 وتحت شعار "Cop 27 " معا لمواجهة تغير المناخ".

وتناولت الندوة التركيز على رفع الوعي البيئي لدى العاملين وفئات المجتمع المختلفة بأهمية الحفاظ علي البيئة من التلوث وحماية الطبيعة ومواجهة ظاهرة التغيرات المناخية وذلك عن طريق الحد من تلوث الماء والهواء والتربة وتعديل السلوكيات الخاطئة اتجاه البيئة .

وتناولت الندوة أيضا توعية العاملين بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استخدامها حفاظاً على حقوق الأجيال القادمة مثل الحفاظ على سلامة "المياه - الهواء - التربة"، والمشاركة فى العمل البيئي ووقف أضرار تغيرات المناخ وحماية الإنسانية من الضياع .

و تم الدعوة إلى البدء بتنفيذ مبادرات بيئية مثل زراعة الشوارع بالأشجار المثمرة وكذلك الدعوة أيضا إلى زراعة الأسطح والنوافذ الخضراء وذلك لما تمثله هذه الأشجار والزراعات الخضراء من أهمية كبيرة حيث أنها تُعد بمثابة مصنع لإنتاج غاز الأكسجين الذى يتنفسه الإنسان وذلك لمواجهة الملوثات والانبعاثات الناتجة من الأنشطة الصناعية المحيطة بالإنسان مثل أدخنة المصانع وعوادم السيارات وأدخنة حرق القمامة والمخلفات الزراعية وغيرها ، كما تم التأكيد على أهمية الحفاظ على النوع البيولوجي وذلك من خلال عدم القطع الجائر للأشجار بهدف التجارة بها وذلك حفاظاً على التوازن البيئي الذي تحدثه هذه الأشجار .

كما تناولت الندوة دور وزارة البيئة وفروعها الإقليمية فى مواجهة التصدى لظاهرة التغيرات المناخية .