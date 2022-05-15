شكرا لقرائتكم خبر عن عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر: المفتي رصين الفكر ملم بواقع الناس المعاش والان مع تفاصيل الخبر
جاء ذلك خلال محاضرته عن "ضوابط الإفتاء"، خلال فعاليات الدورة الثالثة عشر لـ 45 إمامًا وداعية من دولة ليبيا، والتي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بالتعاون مع أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى، بمركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، لمدة أسبوعين؛ لصقل مواهبهم الدعوية، من خلال برنامج علمي شرعي مكثف، على أيدي نخبة من كبار علماء الأزهر الشريف.
كما أشار الدكتور الفقى إلى أن المفتي لابد وأن يكون رصين الفكر، صحيح التصرف والاستنباط، بعيدا عن فاسد التأويلات، وألا تخالف أقوال المفتي أفعاله، وأن يطلع جيدا على حالة المستفتي النفسية والدينية والاقتصادية؛ لما لكل هذه من أثر في الفتوى؛ كالكفارة، والنفقة والواجبات.
كما تناول خلال المحاضرة شرح أنواع الفتوى، ومدارس الإفتاء، وكيفية تنزيل المفتي الحكم الشرعي على الواقعة.