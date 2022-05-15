أحدث طائرات "مصر للطيران" بوينج "دريملاينر" تتزين بشعار 90 عاما.. صور

القاهرة - سامية سيد - قامت الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الأحد، بوضع شعار 90 عاما على أحدث طائراتها من طراز البوينج B787-9 والمعروفة باسم طائرة الأحلام احتفالا بهذه المناسبة، وذلك بمناسبة الاحتفال بمرور 90 عاما على إنشائها فى السابع من مايو 1933.

واحتفلت مصر للطيران الأسبوع الماضى مع عملائها المسافرين على متن رحلاتها الجوية المغادرة اليوم من مطار القاهرة الدولى والعديد من المطارات التى تسير الشركة رحلات منها، بالعيد الـ90 من خلال تقديم هدايا ومواد دعائية وتذاكر سفر مجانية ومخفضة ووزن إضافى وأميال مجانية ببرنامج المسافر الدائم.

وقامت مصر للطيران بحملة دعائية احتفالاً بالعيد ال 90 على صفحات الشركة الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعى وعلى متن الطائرات حيث تم وضع شعار الـ90 على غطاء رأس المقعد headrest على جميع طائرات الشركة خلال شهر مايو فضلاً عن مشاركة الركاب الحدث عبر النداء الصوتى للضيافة الجوية بالإضافة إلى توزيع هدية رمزية عبارة عملة معدنية من فئة 1 جنيه عليها شعار حورس و90 عاما وذلك على الرحلات المغادرة من مطار القاهرة خلال تقديم الوجبات على متن الطائرات.