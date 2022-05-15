شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار يحيى حفلا غنائيا كبيرا بأوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.. الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - الفنان يقدم باقة متنوعة من أجمل أغنياته.. وإقبال جماهيرى كبير على الحفل

يحيى الفنان الكبير على الحجار حفلا غنائيا كبيرا، مساء يوم الجمعة المقبل 20 مايو، على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، حيث يلتقى المطرب الكبير مع جمهوره فى سهرة طربية خاصة، يقدم من خلالها مجموعة من أغانيه التى شكلت علامات فى مشواره الفنى الممتد والتي تنتمى لمؤلفات الإبداع الجاد منها: "عارفة"، و"سمرا وبعيون كحيلة"، و"لما الشتا يدق البيبان"، و"من غير ما تتكلمى"، و"الزين والزينة"، و"على قد ما حبينا" و"أنا كنت عيدك" و"هنا القاهرة"، و"اللى اشترى منك ماوزنش"، وغيرها من ابداعاته المعروفة.

ومن المقرر أن يغنى الفنان الكبير مجموعة من أشهر أغانى تترات مسلسلاته والتى دائما ما يطلبها منه الجمهور فى كل حفل، ومنها آخر تتر قدمه فى شهر رمضان الماضى وهو تتر مسلسل "جزيرة غمام" من كلمات الشاعر إبراهيم عبد الفتاح وألحان شادى مؤنس، وتترات "المال والبنون" و"ذئاب الجبل" و"غوايش" و"الأيام" و"الرحايا" و"الشهد والدموع" و"الليل وآخره" و"مسألة مبدأ" و"اللقاء التانى" و"أبو العلا البشرى"، ليجدد الفنان الكبير على الحجار عهد الأصالة مع جمهوره خلال حفله بمسرح أوبرا جامعة مصر.

وتواصل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تقديم الحفلات الغنائية لكبار نجوم الطرب فى مصر والوطن العربى، حيث استضافت أوبرا مسرح جامعة مصر مؤخرا عدد كبير من الحفلات الهامة منها حفل غنائى للنجم البنانى وائل جسار وقبله النجم بهاء سلطان فى حفل فنى كبير، ونجم الجيل تامر حسنى فى احتفالية خاصة، والفنان الكبير مدحت صالح، والشيخ ياسين التهامى، وحققت الحفلات ردود فعل واسعة، وذلك فى إطار خطة الجامعة التى تستهدف تنظيم مجموعة من الحفلات الغنائية يقوم بإحيائها نخبة من نجوم الغناء فى مصر والدول العربية الشقيقة من أجل الارتقاء بالذوق العام وإعادة الاعتبار للغناء الراقى فى مواجهة انتشار موجة أغانى المهرجانات، وذلك على مسرح الجامعة الذى تم تجهيزه على مستوى عال من حيث أجهزة الصوت وأدوات الاضاءة ووسائل إدارة المسرح وفق أحدث التقنيات المستخدمة فى هذا المجال.

وتعد أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا صرحا فنيا وثقافيا يعمل على تزويد المجتمع المصري بالفنون المختلفة، فتقام على خشبة مسرح جامعة مصر العديد من الانشطة الفنية والمهرجانات العالمية ويعرض عليه عروض مسرحية عالمية، كما تنظم عليه المؤتمرات والندوات التي تدعم الدولة وتوجهها في تحقيق التنمية المستدامة ضمن خطتها 2030، تحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء الجامعة، وتم إنشاء أوبرا جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا عام 2011، وتعتبر حينها أول دار أوبرا خاصة في الوطن العربى حيث تبلغ السعة الاستعابية للمسرح الخاص بها 1026 كرسي، ومقسمة علي مستويان بطريقة هندسية حديثة، كما انها تحتوي علي أحدث التقنيات الفنية العالمية من صوت وإضاءة، وهي مناسبة لإقامة العروض الفنية مثل المسرحيات، والأوبريتات، وايضاً الحفلات الغنائية والمؤتمرات الدولية حيث انها مدعمة بغرف ترجمة تُتيح أكثر من لغة للجمهور.