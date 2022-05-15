شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يعتمد أسماء 16 فائزًا في مسابقة المواهب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف النتيجة النهائية لمسابقة المواهب 2022م في فروع (القرآن الكريم وفهم معانيه والصوت الحسن - الابتهال الديني - الخطابة - تقديم المؤتمرات - الإنشاد الشعري) والجوائز المالية المقررة لكل منهم.
وأوضحت الوزارة أسماء الفائزين على النحو التالي :
أولًا : القرآن الكريم وفهم معانيه والصوت الحسن
1.محمد عيد محمد حسن بني سويف إمام وخطيب ، وفاز بجائزة قدرها (2000 جنيه).
2.عمر عبد الناصر يحيى البشلاوي الفيوم إمام وخطيب، وفاز بجائزة قدرها (1500 جنيه).
3.محمد صلاح محرم أبو والي شريف القليوبية إمام وخطيب، وفاز بجائزة قدرها (1000 جنيه).
4.أحمد السيد صديق غريب الشرقية معلم قرآن كريم، وفاز بجائزة قدرها (750 جنيهًا).
5.عيد سعيد عبده سليمان عبيد الجيزة إمام وخطيب، وفاز بجائزة قدرها (500 جنيه).
ثانيًا : الخطابة
1. محمد أحمد على عبد المجيد القليوبية إمام وخطيب، وفاز بجائزة قدرها (2000 جنيه).
2. محمود علي علي أحمد برايا الدقهلية مدرس بالجامعة، وفاز بجائزة قدرها (1500 جنيه).
ثالثًا : الابتهال الديني
1. مصطفى أحمد علي الشجري سوهاج ليسانس الآداب والتربية، وفاز بجائزة قدرها (1500 جنيه).
2. عبد الله محمود أحمد عبد الله بني سويف قارئ قرآن، وفاز بجائزة قدرها (1200 جنيه).
3. رضا محمود محمد سليم الصباغ الشرقية خطيب مكافأة، وفاز بجائزة قدرها (1000 جنيه).
4. أنور عدلي محمد السيد البحيرة معلم لغة إنجليزية، وفاز بجائزة قدرها (750 جنيهًا).
5. محمد أيمن حسين هلال المنوفية طالب، وفاز بجائزة قدرها (500 جنيه).
رابعًا : تقديم المؤتمرات
1. أحمد خطاب محمود محمد خطاب الدقهلية معلم لغة عربية، وفاز بجائزة قدرها (1500 جنيه).
2. محمد حسن عبد العظيم حسن القاهرة إمام وخطيب، وفاز بجائزة قدرها (1000 جنيه).
خامسًا : الإنشاد الشعري
1. جهاد محمد فتحي ناصف الغربية طالبة، وفازت بجائزة قدرها (1500 جنيه).
2. حازم خلف الله كامل القليوبية طالب بالصف الثاني الثانوي الأزهري، وفاز بجائزة قدرها (1000 جنيه).