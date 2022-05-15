شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد محطة مترو ماسبيرو قبل افتتاحها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أحدث صور لمحطة مترو ماسبيرو أحد أحدث محطات المترو المصرية المقرر تشغيلها خلال شهرين، ضمن الجزء الأول بالمرحلة الثالثة لمترو الخط الثالث والتي تبدأ من العتبة حتى الكيت كات.

ومن المقرر أن تفتتح وزارة النقل 4 محطات مترو جديدة بالخط الثالث، منتصف يوليو القادم، هم محطات "ناصر وماسبيرو وصفاء حجازى، والكيت كات" وأكبر هذه المحطات هى محطة ناصر، وهي محطة تبادلية مع الخط الأول للمترو.

وتمتد محطات الجزء الأول للمرحلة الثالثة، من العتبة الى الكيت كات بطول 4 كم ويشتمل علي (4) محطات نفقيه ( ناصر - ماسبيرو - صفاء حجازى - الكيت كات ) مرورا بالنفق أسفل نهر النيل من محطة ماسبيرو لمحطة صفاء حجازي بالزمالك.