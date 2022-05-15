شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهمية محور بديل خزان أسوان على النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ وزارة النقل عدة مشاريع في صعيد مصر ضمن المشروعات التنموية والخدمية، ويعرض الخليج 365 تفاصيل تنفيذ محور بديل خزان اسوان على النيل بأسوان.

- يبلغ طوله 5.4 كم وعرضه 29 متر بواقع ثلاث حارات مروريه لكل اتجاه.

- تبلغ تكلفته الإجمالية 1.957 مليار جنيه.

- يتكون المحور من 3 أعمال صناعية(عدد 2 كوبري و عدد 1 نفق).

- سيتم مد المحور غربا للربط مع محطة قطار اسوان للقطار الكهربائي السريع ثم بعد ذلك رفع كفاءة الطريق الواصل شرق المحور مع طريق اسوان برانيس.

- المحور يساهم فى نقل الحركة المرورية من على جسم الخزان إلى المحور الجديد للمحافظة على الخزان وإطالة عمره الافتراضي.

- يخلق مناطق تنموية جديدة غرب النيل و ربط المناطق السكنية ومناطق التنمية الصناعية والزراعية شرق وغرب النيل ببعضها.

- يخلق عدد كبير من فرص العمل وتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية.

- يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب نهر النيل بمحاور عرضية للمساهمة فى تحقيق التنمية الشاملة.

- يتم تنفيذ المحور على النيل للربط بين الطريق الواصل لطريق أسوان / برنيس حتى الطريق الصحراوى الغربى ( القاهرة – أسوان ) عــابــــرا نـهــــــر النـيــــل والـطـريـــــق الـزراعــــــى الـغـربـــــى ( القاهـــــرة – أســــوان ) والربــط علــــــــــى طريـــــــــق أســــــوان / أبــــو سمبــل .