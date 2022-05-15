شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف حركة السيارات بالطريق الدائرى الرابط بين محافظات القاهرة الكبري.. لايف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى ”الخليج 365”، صباح اليوم الأحد، بثا مباشرا لحركة السيارات أعلى محاور القاهرة والجيزة والطريق الدائرى وسط انتشار الخدمات المرورية، ويشهد الطريق حالة من الانتظام المرورى فى الاتجاه القادم من مناطق المريوطية وصفط اللبن وصولا إلى الوراق وانتظام فى حركة السيارات فى الاتجاه العكسى، كما تشهد باقى الطرق بعض الكثافات المرورية المتحركة وسط مراقبة لحظية من غرف عمليات المرور بصفة دورية.

وعززت، اليوم الأحد ، الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة وتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

وشنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.