شكرا لقرائتكم خبر عن للعدالة الناجزة.. العدل تستهدف أرشفة 2 مليار ورقة من القضايا المدنية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، فى أرشفة جميع القضايا المدنية المحكوم فيها على مستوى الجمهورية وعددها 2 مليار ورقة خلال 5 سنوات.

وفى هذا الإنفوجراف نستعرض أبرز الجهود التى تمت فى هذا الملف:

ارشفة جميع دعاوى المحاكم الاقتصادية (5 ملايين ورقة)

أرشفة 77 ألف قضية (8.1 مليون ورقة) بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية

أرشفة 204.4 ألف قضية (13 مليون ورقة) بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية

أرشفة 24.1 ألف قضية (1.65 مليون ورقة) بمحكمة شمال سيناء الابتدائية

أرشفة 18 ألف قضية تمثل قضايا الحفظ من 2016 حتى 2020 بمحكمة حلوان الابتدائية

أرشفة 34.3 مليون ورقة من إجمالى 63 مليون ورقة بقطاعات وإدارات الوزارة بنسبة 54%

ميكنة العمل الإدارى والأرشيف الإلكترونى فى 229 محكمة مميكنة من عدد 405 محكمة.



