شكرا لقرائتكم خبر عن مطار مرسى علم الدولي يستقبل 17 رحلة طيران دولية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل مطار مرسي علم الدولي، اليوم الأحد، 17 رحلة طيران دولية اوربية تصل للمطار ضمن 102 رحلة اغلبها اوربية تصل خلال الأسبوع بداية من أمس السبت حتي يوم الجمعة المقبل بينها 99 رحلة دولية قادمة من 10 دول اوربية.

وكانت أوضحت جداول رحلات الطيران الوافدة، لمطار مرسى علم الدولى خلال الأسبوع الجارى أنه من المقرر أن يستقبل المطار 99 رحلة دولية، و3 رحلات داخلية بزيادة فى معدلات وصول السياحة التشيكية التى تخطت ال 30 رحلة خلال الأسبوع .

وتبين من جداول الوصول استقبال المطار 3 رحلات من بلجيكا خلال الأسبوع و5 من هولندا و17 من ايطاليا و16 من المانيا و31 رحلة تشيكى و21 رحلة من المطارات البولندية .

كذلك يستقبل المطار3 رحلات من سويسرا ورحلة من فرنسا واخرى من رومانيا وكذلك رحلة من لكسمبورج و3 رحلات داخلية من المطارات المصرية.